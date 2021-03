Coronavirus Covid-19: Cile, il Governo rettifica sua decisione e consente una ridotta partecipazione di fedeli alle messe. Vescovi, “corretto un grave errore”

È stata necessaria una dura nota di protesta, ma alla fine il Governo cileno ha cambiato idea: la presenza di fedeli alla messa, e in particolare durante la Settimana Santa, sarà possibile, anche se in modo assai ridotto (10 persone se in spazi chiusi, 20 persone se in spazi aperti). Lo ha stabilito ieri il Governo cileno, in una nota che rettifica quanto stabilito solo 24 ore prima, quando, al contrario, era stata stabilito il divieto assoluto di partecipazione di fedeli ai riti religiosi. In una nota, la Conferenza episcopale cilena sabato aveva parlato senza mezzi termini di “misura discriminatoria”, anche in considerazione dell’attenzione della Chiesa nel rispetto di tutte le normative vigenti. “Per questo, siamo stati costretti a limitare, per la custodia del Bene comune, la partecipazione dei fedeli alle cerimonie religiose, fonte di speranza e consolazione di fronte al dolore e all’incertezza, essendo per molte persone l’unico rifugio”, scrivevano i vescovi.

In seguito al nuovo comunicato del Governo, ieri sera, è intervenuto con una dichiarazione il segretario generale della Conferenza episcopale cilena, mons. Fernando Ramos Pérez, arcivescovo di Puerto Montt: “La decisione che abbiamo sentito oggi dal Governo va nella giusta direzione, poiché la determinazione di ieri di impedire riunioni o attività di culto nella Fase 2 era contraria alla libertà di espressione religiosa, libertà di culto sancita dalla Costituzione. Credo che con ciò il Governo corregga un grave errore che aveva commesso, ciò consente ai credenti di incontrarsi e riunirsi per celebrare il culto, rispettando tutte le misure necessarie di cura e protezione, con capacità ridotte, anche con ventilazione, maschere e distanze tra le persone. È nostro dovere rispettare queste misure e quindi speriamo di continuare a farlo, ora con l’autorizzazione a svolgere attività di culto”.