Coronavirus Covid-19: mons. Corazza (Forlì) a studenti, insegnanti e famiglie, “sfruttare quest’occasione per crescere”

“È un momento difficile per tutti per i ragazzi, le famiglie e gli insegnanti e per le scuole, in particolare per le scuole paritarie e faccio un appello alle famiglie e alle Istituzioni perché siano sostenute. Vi affido a San Giuseppe perché impariamo da lui il coraggio e la creatività”. Lo afferma il vescovo di Forlì-Bertinoro, mons. Livio Corazza, in un videomessaggio agli studenti, agli insegnanti e alle famiglie, pubblicato in occasione della festa di san Giuseppe sul sito della diocesi e sui canali social.

Il presule suggerisce agli studenti di fare un disegno di san Giuseppe e di regalarlo ai papà e di usare questo tempo anche per la lettura. “Credo sia importante cogliere anche questa occasione per crescere, per maturare – conclude il vescovo –. Non ci perdiamo di coraggio se stiamo uniti fra di noi, se pensiamo a crescere, a sfruttare il tempo che ci viene dato nel miglior modo possibile, perché anche in questo periodo, soprattutto in questo tempo, sappiamo tutti dare il meglio di noi stessi”.

Anche il Tavolo delle scuole cattoliche, materne, elementari e medie, costituito da oltre un anno nella diocesi di Forlì-Bertinoro e di cui è coordinatore don Enrico Casadio afferma in un comunicato, che, “in questa nuova fase di zona rossa con conseguente sospensione dei servizi per l’infanzia e con lo svolgimento della didattica a distanza per le scuole di ogni ordine e grado, ci teniamo ad affermare quanto sia per noi una sfida quotidiana stare in questa circostanza per il bene di bambini e ragazzi, attraverso la loro educazione e formazione ed il rapporto con le loro famiglie”.