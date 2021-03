Diocesi: Padova, stasera “Un vaccino per ‘noi’. Una risposta globale all’epidemia di Covid-19” con Giovanni Putoto (Cuamm)

Sarà “Un vaccino per ‘noi’. Una risposta globale all’epidemia di Covid-19” il tema al centro dell’appuntamento con i “Lunedì della missione” che si terrà questa sera, alle 20.45, in diretta streaming. L’incontro si inserisce nel percorso promosso in collaborazione dall’Ufficio di Pastorale della missione della diocesi di Padova, da Medici con l’Africa-Cuamm e dai Missionari comboniani.

“Questo appuntamento – si legge in un nota – è proposto da Medici con l’Africa Cuamm, e sarà l’occasione per riflettere sulle gravi ripercussioni che questo lungo anno di pandemia sta avendo sul continente africano e sulla difficoltà della campagna vaccinale in Africa”. A parlarne sarà Giovanni Putoto, coordinatore di Medici con l’Africa Cuamm; diretta sulle pagine Facebook e YouTube dell’Ufficio missionario diocesano di Padova.

Il prossimo appuntamento con i “Lunedì della missione” è fissato per lunedì 19 aprile.