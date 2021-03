Diocesi: Ventimiglia, dalla Cei 100mila euro di aiuti per le conseguenze dell’alluvione

“La Presidenza della Conferenza episcopale italiana, aderendo a una mia richiesta del 13 novembre scorso, ha disposto ed erogato un contributo straordinario di 100.000 euro da destinarsi a sostegno di persone, famiglie e attività colpite dagli eventi alluvionali che si sono verificati nella notte tra il 2 e 3 ottobre scoris sia nella zona di Ventimiglia/Val Roia sia in Valle Argentina”. Lo annuncia mons. Antonio Suetta, vescovo di Ventimiglia-San Remo, in una nota in cui si riferisce che “nei prossimi giorni la somma messa a disposizione sarà divisa in uguale misura e assegnata alle due zone diocesane colpite dall’alluvione per arrivare a persone particolarmente bisognose di aiuto”.

Dal vescovo il ringrazio alla presidenza della Cei per “la pronta attenzione e disponibilità” e a tutti coloro che, con donazioni deducibili, la firma circa la destinazione dell’8×1000 o anche una piccola offerta nei bussolotti del “sovvenire”, “hanno concorso a rendere possibile, tramite i fondi 8×1000 destinati alla Chiesa Cattolica, questo intervento per il nostro territorio”. L’intervento va ad aggiungersi alle “cospicue risorse” destinate anche alla Chiesa di Ventimiglia-San Remo per il ministero dei sacerdoti, il restauro, la manutenzione e la realizzazione di Chiese e locali di ministero pastorale, il funzionamento della Curia diocesana e la carità.