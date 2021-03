Intelligenza artificiale e neuroscienze: Upra, il 17 e il 19 marzo due giornate di studio su Big Data, neuroestetica e neurodiritto

Il Gruppo di neurobioetica (GdN) dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum (Upra) in collaborazione con la Dana Foundation organizza due giornate di studio durante la “Settimana del cervello” che si apre oggi (fino al 22 marzo).

Mercoledì 17 – dalle 17 alle 19 via Zoom e in diretta Facebook nella pagina Neuscienze e Neubioetica – si terrà la prima giornata di studio dedicata al tema “Big Data, Ia ed applicazioni nel settore del travel a un anno dalla pandemia”. Verrà inoltre presentata la relazione fra Big Data ed Ia e alcuni esempi specifici di applicazione dell’Ia nel settore del travel dopo un anno di Covid-19. Modera e introduce Claudio Bonito (GdN). Il relatore, Damiano Sabatino, Vicepresident and Managing Director Key Accounts, Europe – Travelport, affronterà il “paradigma del volo”: uno dei paradigmi più pregnanti in cui l’intelligenza artificiale già è realtà trainante e guida.

Il 19 marzo dalle 15 alle 19 – sempre nelle stesse piattaforme digitali – Alberto Carrara, coordinatore GdN, modererà la seconda giornata “Neuroestetica e neurodiritto in dialogo”. Si rifletterà, fra l’altro, su “La neuro-estetica, in particolare, sull’umanoide “artista” Ai-Da che mette in discussione il nostro rapporto con la tecnologia e il mondo naturale; sui “nasi digitali” in grado di sviluppare profumi e trasmettere un odore artificiale direttamente ai neuroni grazie a un modello matematico; su neuroscienze e manipolazioni cerebrali, del comportamento, delle memorie e dell’identità soggettiva.