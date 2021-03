Azione Cattolica: Sicilia, Sebastiano Di Stefano confermato delegato regionale

Il Consiglio elettivo siciliano di Azione Cattolica, che si è riunito ieri in modalità on line, ha confermato Sebastiano Di Stefano alla carica di delegato regionale dell’associazione. Della delegazione è stato chiamato a far parte anche Francesco Arangio come incaricato del settore Adulti.

È stato lo stesso Sebastiano Di Stefano a introdurre i lavori sul tema “Ho un popolo numeroso in questa città”. Tra gli interventi che sono seguiti quello di Maria Grazia Vergari della presidenza nazionale di Ac che ha, tra l’altro, sottolineato lo stile con cui Di Stefano ha portato avanti la delegazione in questi anni e la sua capacità di tessere relazioni. Oltre i 150 partecipanti all’incontro della vita democratica di Azione Cattolica. Questa la composizione della Delegazione regionale siciliana di Ac: Sebastiano Di Stefano (delegato regionale), Raffaele Gurrieri (economo), Giuseppe Mazza (segretario); Dalila Ardito e Francesco Arangio (incaricati settore Adulti), Carlo Giuliano e Ludovica Beritelli (incaricati Giovani), Roberta Platania e Giuseppe Salvaggio (incaricati Acr), Biagio Pezzimenti (Movimento studenti).

Gli incarichi a Sebastiano Di Stefano e Francesco Arangio sono entrambi espressione dell’Azione Cattolica della diocesi di Ragusa che hanno servito in passato anche nella presidenza.