Coronavirus Covid-19: Cartello sociale Agrigento, “agevolare le vaccinazioni nei Comuni montani”

“Non lasciare soli i sindaci di questi centri e ogni singolo cittadino ma soprattutto gli anziani confinati in questi paesi distanti dai centri di vaccinazione perché non possono essere abbandonati al loro destino”. Questo l’appello del Cartello sociale della provincia di Agrigento alla Regione siciliana in merito al piano di vaccinazione nei Comuni delle zone montane dell’agrigentino. “Si tratta non solo delle categorie a maggior rischio ma anche di cittadine e cittadini che non sono autosufficienti e che non sempre possono contare sul sostegno di parenti e che non sempre hanno la possibilità di prendere un taxi per gli elevati costi del viaggio di andata e ritorno”.

La richiesta è di “rimediare subito a tale penalizzazione e consentire a queste persone di fare il vaccino in postazioni ravvicinate e in alcuni casi a domicilio”. “Tenuto conto che il piano di vaccinazione è stato appena rivisto e con previsioni di un notevole incremento numerico, sollecitiamo le autorità sanitarie competenti a farsi carico di tale esigenza e rappresentarla a chi coordina il piano in modo da rassicurare questa fascia di popolazione tanto delicata e ugualmente preziosa”.