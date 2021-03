Diocesi: Ancona, inaugurato un nuovo locale per i giovani comunicatori di Teenformo

Un servizio di informazione, sviluppato interamente dagli adolescenti, per portare all’attenzione di tutti, specialmente dei più giovani, tanti fatti che accadono nel mondo e che sono ignorati dai canali di comunicazione ufficiali. Nasce così Teenformo, l’attività online realizzata da un gruppo di giovani della parrocchia di Pietralacroce, diocesi di Ancona. Il sito è attivo ormai da diversi mesi così come i social attraverso i quali si cerca di diffondere le notizie che vengono scelte in rete settimanalmente dai ragazzi: attualmente Teenformo è presente su Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr, Whatsapp, Telegram e Signal. A fianco di questa che è l’attività principale, si sono poi aperte nuove strade che il gruppo sta cominciando a percorrere, a partire dalle interviste in diretta con testimoni (per ora è stata realizzata l’intervista con Raffaele Crocco, direttore dell’Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo) o dai questionari su temi vicini ai ragazzi (i risultati del primo realizzato, sulla scuola, sono pubblicati sul sito web).

Grazie a “Contributi regionali agli Enti ecclesiastici della Chiesa cattolica per l’attuazione di progetti e attività negli oratori ecclesiali”, sono arrivati dei fondi al progetto attraverso il lavoro della diocesi di Ancona-Osimo: così, dalla fine del 2020 ad oggi, sono stati realizzati dei lavori per ristrutturare una stanza nella parrocchia di Santa Croce di Pietralacroce e per dotarla di buona parte dell’attrezzatura necessaria. Nonostante le difficoltà legate alla pandemia, i lavori sono andati avanti ed è stato possibile inaugurare lo studio multimediale allestito in parrocchia: una stanza che permetterà ai ragazzi di avere a disposizione una strumentazione adeguata per lavorare, che fungerà anche da sede ufficiale per Teenformo, ma sarà anche a disposizione dei gruppi di adolescenti che ruotano intorno alla comunità parrocchiale.

L’inaugurazione prevede due momenti distinti. Uno, dedicato alla parrocchia e alla sua comunità, ieri, alla presenza dell’arcivescovo, mons. Angelo Spina, in concomitanza della celebrazione delle cresime. Il secondo, rivolto al territorio e a chi segue Teenformo in rete, sarà una diretta online che verrà trasmessa martedì 16 marzo, dalle 20.45 alle 21.45, sul canale YouTube del gruppo, Teenformo channel, sulla sua pagina Facebook e su teenformo.it.