Coronavirus Covid-19: Tivoli e Palestrina, in tutte le parrocchie delle diocesi si pregherà giovedì per le vittime

In tutte le parrocchie delle diocesi di Tivoli e di Palestrina, giovedì 18 marzo, sarà celebrata la I Giornata nazionale per le vittime della pandemia. In tutte le sante messe il vescovo di Tivoli e di Palestrina, mons. Mauro Parmeggiani, ha invitato i sacerdoti “a pregare per le vittime della pandemia e in particolare per quelle delle diocesi di Tivoli e di Palestrina nonché per i loro familiari e per quanti anche oggi stanno soffrendo o morendo a causa del Covid-19 nonché per quanti sono stati e sono loro vicini con l’assistenza medica, infermieristica, spirituale, materiale. Una assistenza che deve trasmettere fede e speranza a chi muore ed essere solidale con chi è rimasto solo, con chi è anziano, povero, che già bisognoso lo è divenuto ancora di più, a chi è privo di relazioni amicali e anche di possibilità di ricevere quell’educazione scolastica di cui avrebbe diritto in una fase della vita – come ad esempio quella della fanciullezza, adolescenza e giovinezza – che non tornerà più”, spiega una nota.

Mons. Parmeggiani celebrerà una santa messa per tutte le vittime della pandemia nella cattedrale di Sant’Agapito martire, a Palestrina, alle 18 di giovedì 18 marzo.

In quella occasione, dopo i primi vespri di San Giuseppe, celebrerà la santa messa in onore del santo patrono dei miseri e bisognosi nonché della Chiesa in questo speciale anno dedicato al padre putativo di Gesù, indetto da Papa Francesco l’8 dicembre 2020.