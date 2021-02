Università: Campus Bio-Medico, gli open day quest’anno online dal 2 marzo

All’Università Campus Bio-Medico di Roma il 2 marzo si svolgerà il primo degli Open day tematici sulle professioni più richieste dal mercato del lavoro nei settori dello sviluppo sostenibile, dell’agrifood e delle nuove tecnologie e conoscenze al servizio della salute del pianeta, della biodiversità, del made in Italy e della persona. Quattro pomeriggi dedicati agli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori in cui i ragazzi potranno affacciarsi al mondo universitario e scoprire l’offerta formativa dell’Ateneo romano: 12 corsi di laurea con un imponente programma di borse di studio per sostenere il merito.

I ragazzi e i familiari potranno interagire in diretta con i docenti e con gli studenti in corso o già laureati, avere informazioni su come prepararsi alle prove di ammissione e assistere a esperienze pratiche e di laboratorio. Si parte martedì 2 marzo, alle 16, online con i corsi di Laurea magistrale a ciclo unico di Medicina e Chirurgia e di Medicine and Surgery (in lingua inglese). Durante la presentazione interverranno: il preside della Facoltà dipartimentale di Medicina e Chirurgia, Vincenzo Di Lazzaro; Andrea Rossi, direttore generale; Bruno Vincenzi, presidente del corso in Medicina e Chirurgia; Antonio Abbate, docente della Virginia Commonwealth University. E ancora Paolo Pozzilli, president of the Programme in Medicine and Surgery, e Peter Kreuzaler, professore dell’University of Cambridge. Nel corso dell’evento saranno presentate le testimonianze, anche da oltreoceano, di studenti ed ex studenti di successo dell’Università Campus Bio-Medico. Gli incontri sull’orientamento continueranno online il 16 marzo con una giornata dedicata ai corsi di laurea in Fisioterapia, Infermieristica e Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia.