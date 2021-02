Quaresima: Opere Sociali Don Bosco, con la raccolta di alimenti un sostegno ai poveri di Sesto San Giovanni

Con la raccolta dei generi alimentari e dei prodotti di prima necessità gli allievi delle Opere Sociali Don Bosco sostengono, come ogni Quaresima, l’attività dell’Associazione di Volontariato Caritas dei Salesiani di Sesto San Giovanni.

Come è tradizione per il tempo di Quaresima, gli allievi delle scuole si cimentano in una gara di solidarietà per la raccolta di alimenti e di prodotti di prima necessità che poi, consegnati ai volontari della Caritas, saranno distribuiti ai più bisognosi. Si parte dai prodotti per bambini; poi sarà la volta dello scatolame; del riso e dell’olio; dei prodotti per la pulizia e l’igiene; e infine degli articoli per la scuola. Diversi i progetti finanziati nello scorso anno, promossi dal Volontariato Caritas Salesiani. Un resoconto viene indicato nel report annuale. Il ​Fondo Don Agostino​, a ricordo del compianto parroco don Agostino Sosio, destinato a famiglie in difficoltà, ha raccolto 9.000 euro; il ​Fondo San Giuseppe​, istituito dall’arcidiocesi di Milano per far fronte alla riduzione o alla perdita del lavoro, ha raccolto 37.800 euro. Infine, raccolti e distribuiti farmaci per un valore di 260.000 euro.