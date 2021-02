Don Luigi Giussani: Milano, lunedì l’arcivescovo Delpini presiede una messa per il 16° anniversario della morte

In occasione del 16° anniversario della morte del Servo di Dio don Luigi Giussani (22 febbraio 2005) e del 39° del riconoscimento pontificio della Fraternità di Comunione e Liberazione (11 febbraio 1982), l’arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, presiederà alle 19.30 di lunedì 1° marzo una celebrazione eucaristica in duomo. Alla messa, secondo le disposizioni sanitarie per evitare il diffondersi del contagio coronavirus Covid-19, potrà partecipare un numero limitato di persone, cioè coloro che hanno ricevuto l’invito da esibire all’ingresso del duomo. La celebrazione eucaristica sarà trasmessa in diretta su Chiesa Tv (canale 195 del digitale terrestre), su www.chiesadimilano.it e sul canale YuoTube dell’arcidiocesi. Sarà, inoltre, possibile ascoltare l’omelia dell’arcivescovo, in differita, alle 20.30 su Radio Mater.