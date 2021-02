“A Sua Immagine”: nella puntata di oggi la passione di Papa Francesco per la musica. Domani le virtù teologali nella vita di padre Pio

Nuovo appuntamento con “A Sua Immagine – Insieme a Papa Francesco” su Rai Uno. In attesa del Festival di Sanremo, la puntata di oggi, alle 15.45, sarà dedicata all’amore di Papa Francesco per la musica, alla sua passione per la lirica e il tango, ma anche alle sue citazioni di canzoni (come quella di Parole Parole Parole “della grande Mina”). Ad accompagnare la conduttrice Lorena Bianchetti, la teologa Anna Pia Viola, che ha recentemente dedicato un libro al tema dei valori nelle canzoni; lo storico leader dei Nomadi, Beppe Carletti; il critico musicale e scrittore Maurizio Becker, e un personaggio che alla musica e alle canzoni ha dedicato tutta la vita: Renzo Arbore. Sarà raccontata anche la storia del cantautore Stefano Picchi che, nel 2017, ottenne da Papa Francesco l’autorizzazione a comporre una canzone sulle sue omelie: nacque così “Ama e dimentica”, un successo pubblicato in diverse lingue ed eseguito anche davanti al Papa in piazza San Pietro. A seguire, “Le ragioni della Speranza” con don Davide Banzato, della comunità Nuovi Orizzonti. Il sacerdote andrà tra i senzatetto di piazza San Pietro dove si recano, ogni settimana, gli Angeli nella notte della stessa comunità per offrire aiuto, mentre tante altre realtà di Roma, oltre all’ascolto mettono a disposizione dei senza dimora coperte e pasti caldi.

Nella puntata di domani, domenica 28 febbraio, di “A Sua Immagine”, in onda dalle 10.30, focus sulle tre virtù teologali attraverso la vita di padre Pio. Verrà raccontata la storia di conversione di Peppe’ o biondo, una vita tra furti e rapine, toccato in galera dalla Misericordia. In studio con Lorena Bianchetti, frate Luciano Lotti, biografo di padre Pio e segretario generale dei Gruppi di preghiera; Giulio Base, regista della fiction Rai “Padre Pio: tra cielo e terra” e il teologo Marco Tibaldi. Alle 10.55, dopo il notiziario di “A Sua Immagine” con Paolo Balduzzi, la linea passerà alla messa, sempre in diretta su Rai Uno: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dalla basilica di San Lorenzo in Lucina in Roma. Alle 12, come ogni domenica, l’Angelus recitato da Papa Francesco dal Palazzo apostolico vaticano.