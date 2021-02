Diocesi: Chiavari, sospesa nel tempo di Quaresima e di Pasqua la benedizione alle famiglie

Nella diocesi di Chiavari la visita e le benedizione delle famiglie non si svolgeranno nel tempo di Quaresima e di Pasqua. Lo ha disposto il vescovo di Chiavari, mons. Alberto Tanasini, per via dell’emergenza sanitaria. “La decisione – spiega la diocesi – è stata assunta sentito il parere del Consiglio presbiterale, in considerazione della situazione attuale, e tenendo conto dei recenti documenti della Conferenza episcopale italiana, della Congregazione del culto e della disciplina dei Sacramenti, considerate le indicazioni della Conferenza episcopale ligure, e viste le diverse indicazioni ministeriali per il contenimento del contagio da Covid-19”. Per mons. Tanasini “si potrà valutare di riproporre” la tradizionale benedizione delle famiglie “quando la situazione sanitaria lo consentirà”. Il vescovo ha anche invitato i parroci che hanno già organizzato la benedizione e avvisato i fedeli, o che avessero già iniziato ad effettuare la benedizione stessa, a sospenderla immediatamente avvisando la comunità e spiegandone la motivazione.