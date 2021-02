Pari opportunità: Acli Roma, web talk sui social “Mi vanto di essere donna”

Lunedì 1° marzo, alle 17, si terrà il web talk promosso dalle Acli di Roma dal titolo “Mi vanto di essere donna – Storie di donne tra ostacoli, opportunità e proposte”. L’evento si svolge nell’ambito di “E…vento di donna” un progetto che le Acli di Roma portano avanti in rete con Us Acli Roma, Forum delle associazioni familiari del Lazio, Centro studi “Pluriversum”, Agenzia Comunicatio, associazione culturale “Punto & Virgola” e “Libera Mondo” grazie al sostegno del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, con l’obiettivo di contrastare le discriminazioni di genere e la violenza sulle donne tramite azioni di sensibilizzazione. L’obiettivo è “accendere i riflettori sulla condizione delle donne fortemente aggravata da questo difficile momento di pandemia”. Storie, riflessioni e proposte in vista dalla Giornata internazionale della donna dell’8 marzo. Porterà i saluti istituzionali Elena Bonetti, ministra per le Pari opportunità e famiglia. Interverranno: Lidia Borzì, presidente Acli di Roma e provincia; Sabrina Alfonsi, presidente Municipio Roma I Centro; Giovanna Botteri, inviata Rai; Daniela Gazzini, Catena Ristoranti Bio; Sandra Giorgio, responsabile coordinamento donne Acli Roma; Lucia Muscari, dirigente Compartimento Polizia postale Liguria; Patrizia Sciarma, dirigente scolastico Iis via di Saponara, 150; Gabriella Stramaccioni, garante per i detenuti Città metropolitana di Roma Capitale; Antonia Carla Testa, docente associato Ginecologia e ostetricia Fondazione Policlinico A. Gemelli; Giovanna Vitale, giornalista inviata de La Repubblica. Conduce Benedetta Rinaldi, presentatrice Rai. L’evento potrà essere seguito in diretta sulle pagine Facebook e YouTube delle Acli di Roma.