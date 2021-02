Cammini francescani: Sacro Convento Assisi, lunedì si presentano numeri e statistiche dei pellegrini giunti in città nel 2020

Grande partecipazione nel 2020 degli appassionati dei cammini francescani e del turismo lento. Verranno presentati lunedì primo marzo alle 14.30, sul sito sanfrancesco.org e sulle sue pagine social, i dati ufficiali dei pellegrini camminatori che hanno fatto tappa alla Statio Peregrinorum, ufficio della basilica di San Francesco che raccoglie e divulga i dati di affluenza relativi a chi raggiunge Assisi a piedi, in bicicletta, a cavallo o con handbike. I numeri verranno presentati da fra Jorge Fernandez. All’incontro parteciperanno tra gli altri il vescovo di Gubbio, mons. Luciano Paolucci Bedini, e l’assessore al Turismo della Regione Umbria, Paola Agabiti.

“Tra le molte difficoltà causate dal Covid-19 i pellegrini hanno comunque camminato tanto e le strutture di accoglienza sono state aperte per lunghi periodi. La vita sui cammini – ha dichiarato il delegato della Statio Peregrinorum, fra Jorge Fernadez – è stata molto attiva e questo è un messaggio buono da condividere. Proprio per questo siamo entusiasti di presentare i dati statistici dei pellegrini camminatori giunti o partiti, nel 2020, dalla basilica di San Francesco d’Assisi”.

L’incontro verrà trasmesso in diretta sul sito www.sanfrancesco.org , sulla pagina Facebook ufficiale e sul canale YouTube di “San Francesco d’Assisi”.