Diocesi: Bolzano-Bressanone, dal 1° marzo i video verso la “Giornata della solidarietà”

Dal 1° marzo e in preparazione alla “Giornata della solidarietà” del 7 marzo, la Commissione diocesana per i problemi sociali e il lavoro di Bolzano-Bressanone pubblicherà ogni giorno un breve video con cui richiamare l’attenzione sul significato di una solidarietà vissuta. “La solidarietà è più di una ricorrenza, è un compito quotidiano e una sfida continua – sottolinea Johann Kiem, responsabile per i problemi sociali e il lavoro –. Anche la solidarietà non è semplicemente delegabile, ma è una possibilità di azione molto reale per ogni singolo individuo. A riconoscere dove e come, in quale situazione, ci aiutano un occhio attento e un cuore sensibile verso il prossimo”.

Un anno fa la lettera pastorale sociale del vescovo Ivo Muser con gli impegni assunti dalle associazioni cattoliche. Quest’anno si è deciso di pubblicare una serie di video di circa due minuti ciascuno, che hanno come fondamento l’enciclica “Fratelli tutti” di Papa Francesco: i video riprendono i diversi temi dell’enciclica, dalle scelte concrete indicate da Papa Francesco nella sua prospettiva ecologica globale relative all’atteggiamento di solidarietà come compito quotidiano per i responsabili politici e per ogni singolo individuo. Saranno pubblicati quotidianamente da lunedì 1° marzo.

Al tradizionale convegno, nella “Giornata della solidarietà”, quest’anno, era prevista la presenza di mons. Michele Tomasi, già vicario episcopale della diocesi e ora vescovo di Treviso, ma causa Covid l’evento in presenza non potrà svolgersi. Così il vescovo Tomasi concluderà la serie dei video con una sua testimonianza.