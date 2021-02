Diocesi: Sora, veglia di preghiera online guidata dal vescovo Antonazzo nella notte tra il 3 e il 4 marzo

Una veglia di preghiera in streaming nella notte tra il 3 e il 4 marzo. La presiederà, dalla cappella in episcopio, il vescovo di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo, mons. Gerardo Antonazzo. L’invito alla preghiera notturna è una proposta del presule sia come segno di maggiore impegno spirituale nel tempo della Quaresima, sia come preghiera di liberazione e guarigione dall’epidemia. “Nella preghiera della notte, ogni crisi può raggiungere l’alba di un giorno nuovo – scrive il vescovo in una lettera ai fedeli –. La preghiera illumina la notte oscura dell’anima, legata spesso alla vulnerabilità della fede in Dio, alla nostra fragilità. La preghiera è il vaccino spirituale che guarisce le ferite della disperazione”.

Alle 2 della notte, i fedeli sono invitati a riunirsi in preghiera dalle loro case, collegati in diretta streaming sul sito web della Tv diocesana o sul canale YouTube. Il vescovo chiede la collaborazione di tutti per “diffondere al massimo l’invito, perché sia più intensa la preghiera della Chiesa da rivolgere al Signore”. Nella giornata del 4 marzo, i sacerdoti della diocesi nelle loro parrocchie celebreranno una Messa in suffragio per tutte le vittime del Covid-19.