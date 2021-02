Comece: Alix de Wasseige, videomessaggio per la domenica come “giorno di riposo settimanale comune” nell’Unione europea

In vista della Giornata europea della domenica senza lavoro (3 marzo 2021), la European Sunday Alliance – di cui la Comece fa parte – ha lanciato una campagna video che intende sottolineare l’importanza della domenica come “giorno di riposo settimanale comune” nell’Unione europea. Alix de Wasseige, consigliere politico per gli affari sociali ed economici e le politiche giovanili della Commissione degli episcopati dell’Unione europea, in un video afferma: “Con la pandemia Covid-19 molte persone stanno soffrendo per povertà e solitudine. Questo è il motivo per cui abbiamo bisogno ora più che mai di fraternità, ci prenderci cura l’uno dell’altro perché siamo tutti membri della stessa famiglia umana. È per questo che la Comece è impegnata a promuovere la domenica come giorno di riposo settimanale comune nell’Ue. Un giorno che dia tempo alle famiglie e alla vita spirituale, un giorno per vivere in amicizia comunitaria e fraternità”. L’Alleanza nei prossimi giorni dovrebbe rilasciare una dichiarazione congiunta per sostenere una proposta legislativa della Commissione europea per una direttiva sul diritto alla disconnessione dal lavoro.