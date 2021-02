Diocesi: Caritas Livorno, da metà marzo i nuovi corsi gratuiti alla Scuola dei mestieri

Prenderanno il via a metà marzo i nuovi corsi gratuiti alla Scuola dei mestieri, il progetto di formazione non formale al lavoro promosso alla Caritas diocesana di Livorno per promuovere la riattivazione sociale di persone che si trovano a vivere una situazione di difficoltà legata alla prolungata esclusione dal mercato del lavoro. “L’approccio all’apprendimento – spiegano dalla Caritas – è di tipo esperienziale, affidato a mastri artigiani volontari affiancati da tutor con funzioni educative. L’obiettivo è favorire l’acquisizione delle principali abilità tecniche e operative (sapere e saper fare) nonché l’allenamento delle principali competenze sociali ed emotive (saper essere)”.

L’offerta formativa è varia: sono previsti, infatti, il corso di “apprendista aiuto cuoco”, di “apprendista elettricista”, di ciclofficina e di informatica di base. Le iscrizioni si chiudono il 10 marzo, informazioni sono disponibili sul sito web della Caritas diocesana. Per presentare l’iniziativa è stato realizzato anche un video.