Diocesi: Bolzano-Bressanone, morto don Heinrich Meraner. Per 38 anni fu parroco a Montagna

All’età di 87 anni si è spento oggi, sabato 27 febbraio, don Heinrich Meraner, sacerdote della diocesi di Bolzano-Bressanone. Ne dà notizia la stessa diocesi.

Nato il 6 ottobre 1933 a San Michele di Appiano, Meraner venne ordinato sacerdote il 15 marzo 1959 a Bolzano/Gries. Dal 1959 al 1969 è stato cooperatore prima a Tesimo, poi a Lagundo e Merano/San Nicolò. Nel 1970 don Meraner è diventato parroco a Montagna, servizio svolto per ben 38 anni. Nel 2008 è stato esonerato dall’incarico di parroco per raggiunti limiti di età, ma ha continuato a svolgere il suo servizio come collaboratore parrocchiale a San Michele di Appiano, nel suo paese natale. Risiedeva a Bolzano.

Il rito funebre si svolgerà mercoledì 3 marzo, alle 14.30, nella chiesa di San Michele di Appiano.