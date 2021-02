Diocesi: Vercelli, nel pomeriggio un convegno su don Mauro Stragiotti con racconti e testimonianze a 20 anni dalla morte

Sarà dedicato a “Don Mauro Stragiotti e i volti della carità” il convegno che si terrà oggi pomeriggio a Vercelli per ricordare il sacerdote, a 20 anni dalla morte, con le testimonianze e i racconti di chi lo ha conosciuto. Ad aprire l’appuntamento, che si terrà online dalle 15.30, sarà l’arcivescovo di Vercelli, mons. Marco Arnolfo. Seguiranno le testimonianze registrate di molte persone, amici e volontari, compresa quella del card. Giuseppe Versaldi, prefetto della Congregazione per l’Educazione cattolica. Spazio poi al dialogo tra il diacono Gianni Brunoro, direttore della Caritas eusebiana, e il dott. Eusebio Balocco, amico di don Stragiotti. Prevista anche la testimonianza di don Luigi Ciotti, fondatore di Gruppo Abele e Libera e compagno di seminario di don Stragiotti, a Rivoli.

L’incontro online, moderato da Ilde Lorenzola, giornalista del settimanale diocesano “Corriere eusebiano”, sarà trasmesso in streaming su GoToMeeting e da Sant’Eusebio Channel su YouTube.