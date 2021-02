Diocesi: Sora, ad Aquino e a Roccasecca una settimana di festeggiamenti in onore di san Tommaso

Sono iniziati ieri, ad Aquino, gli eventi in onore di san Tommaso, patrono della città e della diocesi di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo, la cui memoria liturgica cade domenica 7 marzo. Momenti centrali della novena sono una catechesi quotidiana per i bambini e la celebrazione della messa. Nella giornata di ieri, inoltre, nella basilica concattedrale è stata esposta una reliquia del santo con la costola del cuore. “Il Dottore Angelico, cantore dell’Eucarestia” è il tema che guiderà, venerdì 5 marzo, un’adorazione eucaristica prolungata animata dai parroci della città. Nella stessa giornata, è prevista la benedizione degli studenti. Sabato 6 marzo, vigilia della festa, insieme alla celebrazione eucaristica, è prevista in serata la tradizionale accensione di falò, in paese e nelle campagne. Domenica 7 marzo, sarà il rettore della basilica di Santa Maria sopra Minerva a Roma, padre Antonio Cocolicchio, a presiedere alle 17.30 la messa solenne. Tra gli eventi collaterali, la presentazione di un libro su san Tommaso di mons. Luigi Casatelli e una mostra iconografica sul santo a cura dell’artista Pier Paolo Forlini. Anche nella vicina Roccasecca (Fr), pure questa legata alle origini di san Tommaso, la collegiata di Maria Santissima dell’Annunziata ospita una novena in preparazione alla festa e la messa del 7 sarà celebrata alle 17 dal vicario di zona, mons. Giandomenico Valente. “Da diverso tempo, le comunità cristiane dei due paesi si impegnano per favorire il mantenimento della tradizione storica, culturale e religiosa legata al santo”, si legge in una nota della diocesi.