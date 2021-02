Bosnia Erzegovina: Ac e Centro missionario Modena, domani dialogo online sui migranti con Nello Scavo

Un incontro di approfondimento con il giornalista di Avvenire, Nello Scavo, sulla gestione del fenomeno migratorio nei Paesi balcanici, in particolare nell’area di Bihac (Bosnia Erzegovina), dove le diatribe politiche locali hanno portato alla chiusura di uno dei principali Centri di transito della zona, il campo di Lipa, che ospitava circa 1.200 persone. Per continuare a riflettere su questa situazione, l’Azione Cattolica diocesana e il Centro missionario diocesano proporranno per domani, il 28 febbraio, alle 19, l’incontro con il giornalista. Sarà possibile partecipare all’incontro richiedendo l’accesso al link, anche ad incontro iniziato, alla mail missiomodena@gmail.com o su www.acmodena.it/in_formazione.