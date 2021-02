Coronavirus Covid-19: Speranza (min. Salute) firma le nuove ordinanze. Marche, Lombardia e Piemonte in zona arancione, Sardegna in zona bianca

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato oggi, sabato 27 febbraio, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di regia, cinque nuove Ordinanze volte a contenere la diffusione dell’epidemia da coronavirus Covid-19. A partire da lunedì 1° marzo, per ulteriori quindici giorni le Regioni Abruzzo, Toscana, Umbria e le Province Autonome di Trento e di Bolzano resteranno in area arancione; passano in zona arancione Marche, Lombardia e Piemonte mentre la Basilicata è dichiarata zona rossa così come il Molise; la Liguria alla scadenza dell’Ordinanza del 12 febbraio 2021 passa in area gialla mentre la Sardegna è la prima Regione dichiarata zona bianca.