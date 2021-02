Diocesi: Taranto, al via dal 1° marzo la Settimana della fede

Al via dal 1° marzo, alle 19, nella concattedrale di Taranto, la Settimana della fede. Ruoterà attorno al tema “Il Buon Samaritano: prendersi cura delle persone ferite e della Casa comune”. Diversi gli appuntamenti in programma della manifestazione, che sarà possibile seguire sul canale YouTube dell’arcidiocesi di Taranto. Il primo sarà l’intervento del presidente del Forum delle famiglie, Gigi De Palo, su “Il Vangelo della cura nella famiglia”. L’indomani don Luigi Epicoco, presidente dell’Istituto superiore di Scienze religiose de L’Aquila, rifletterà su “L’icona del Buon Samaritano”. Il 4 marzo, diverse voci del laicato sociale dialogheranno sul messaggio della 49ª Settimana sociale dei cattolici italiani, che si svolgerà quest’anno proprio a Taranto. Infine, la chiusura, il 5 marzo, alle 19, è affidata all’arcivescovo, mons. Filippo Santoro. “L’evento della Settimana della fede, a partire dall’Icona del Buon Samaritano, attraverso alcuni testimoni, ci consente di proseguire insieme il cammino intrapreso all’inizio di questo anno pastorale – spiega il presule –. Obbedendo alle circostanze della pandemia, non vogliamo rinunciare, nelle forme consentite, a questo avvenimento”.