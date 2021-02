(Foto: ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale)

Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha incontrato oggi in Vaticano il segretario per i Rapporti con gli Stati, mons. Paul Richard Gallagher. Ne dà notizia la Farnesina spiegando che il colloquio si è svolto “nell’ambito delle Consultazioni bilaterali tra Italia e Santa Sede, appuntamento consolidato per uno scambio di vedute ad ampio spettro sui più rilevanti temi dell’agenda internazionale”.