Diocesi: Alessandria, i “Martedì di Quaresima” dedicati a “L’assenza dei padri, la presenza del padre”

Saranno dedicati a “L’assenza dei padri, la presenza del padre” i “Martedì di Quaresima” organizzati anche quest’anno ad Alessandria. L’iniziativa, promossa dalla diocesi in collaborazione con il Centro di cultura dell’Università Cattolica e il gruppo Meic di Alessandria, si articolerà in “Tre web-incontri alla luce della Patris corde di Papa Francesco”.

Ad aprire il ciclo, martedì 9 marzo, sarà don Claudio Doglio, parroco della collegiata di Sant’Ambrogio a Varazze (Sv) e docente di Esegesi biblica alla Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale che approfondirà “La figura del padre nell’Antico e nel Nuovo Testamento”. Il 16 marzo sarà la volta di don Mario Antonelli, docente di Teologia fondamentale e vicario episcopale per l’educazione dell’arcidiocesi di Milano, che proporrà una riflessione su “‘Padre mio e Padre vostro’: l’eterno generare e la fraternità universale”. Chiusura martedì 23 marzo con il dialogo tra Giuseppe De Rita, presidente del Censis, e Renato Balduzzi, docente dell’Università Cattolica, su “La metamorfosi dell’autorità (paterna, ma non solo)”. Tutti e tre gli incontri, trasmessi in diretta sul sito diocesialessandria.it e sui canali social diocesani, si concluderanno con l’intervento del vescovo di Alessandria, mons. Guido Gallese.