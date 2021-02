Cambiamenti demografici: “Anziani e futuro dell’Europa” al centro di un webinar Comece-Fafce

Romana Tomc

“Gli anziani e il futuro dell’Europa” sarà il tema di un webinar organizzato dalla Commissione degli episcopati dell’Ue (Comece) e dalla Federazione delle associazioni familiari cattoliche in Europa (Fafce) per indagare sul “ruolo” di questa fetta sempre più consistente della popolazione europea, “in un contesto di pandemia e di cambiamenti demografici”, spiegano gli organizzatori. Il punto di partenza della riflessione sarà il documento congiunto Comece-Fafce, pubblicato nel dicembre 2020 sulla “solidarietà intergenerazionale e la cura in tempi di cambiamenti demografici”. Nell’elenco dei relatori che il 1° marzo interverranno, ci sono i nomi di Gabriella Gambino, sottosegretario del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita, l’eurodeputata Romana Tomc, che è co-presidente dell’intergruppo del Parlamento europeo sulle sfide democratiche, equilibrio famiglia lavoro e transizione giovanile, Ettore Marchetti, funzionario della Commissione europea che si occupa di pensioni e invecchiamento attivo. Ad aprire i lavori sarà il presidente Fafce Enzo Bassi, a chiuderli, il presidente Comece, card. Jean-Claude Hollerich; a moderarli, il vaticanista Andrea Gagliarducci. Per partecipare occorre registrarsi sul sito fafce.org.