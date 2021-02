Coronavirus Covid-19: diocesi Bari, “ricovero di mons. Satriano è fake news”

“Sta girando sui social la falsa notizia del ricovero di mons. Satriano, che naturalmente non corrisponde a verità. È una fake news, tra l’altro di cattivo gusto”. Lo dichiara l’ufficio stampa dell’arcidiocesi di Bari-Bitonto, riferendosi alle condizioni di salute del presule che ha contratto il Covid-19. “L’arcivescovo sta continuando la sua degenza presso la propria abitazione in episcopio, seguendo le terapie prescritte e in continua osservazione da parte del personale sanitario. I sintomi rientrano nella norma e non ci sono stati significativi sbalzi da destare preoccupazione”.

La diocesi chiede comunque “una preghiera di tutta la comunità diocesana per lui e per i presbiteri ammalati”. Sempre la Curia riferisce che “non diramerà mai notizie attraverso Whatsapp o altri social e che è sempre opportuno attenersi ai canali e ai comunicati ufficiali dell’ufficio stampa”.