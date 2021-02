Diocesi: Torino, nel pomeriggio mons. Nosiglia partecipa a “Un caffè solidale” per la distribuzione di beni alimentari a Settimo

Ci sarà anche l’arcivescovo di Torino, mons. Cesare Nosiglia, questo pomeriggio alla distribuzione di beni alimentari di prima necessità che si svolgerà a Settimo Torinese. L’iniziativa, denominata “Un caffè solidale”, vedrà coinvolte Caritas diocesana di Torino, Banco Alimentare del Piemonte in collaborazione con Banco Farmaceutico Torino, le parrocchie dell’unità pastorale 28 (San Pietro in Vincoli, San Vincenzo de’ Paoli, Santa Maria Madre della Chiesa, San Giuseppe Artigiano, San Guglielmo Abate) con i volontari di Casa Betania-Centro di ascolto interparrocchiale di Settimo Torinese. A partire dalle 15.30, presso la parrocchia San Vincenzo de’ Paoli, verranno donati beni alimentari di prima necessità, materiale igienico sanitario e un regalo ai bambini. Nell’occasione, l’arcivescovo rivolgerà il suo messaggio ai presenti.

“La Caritas diocesana di Torino – spiega una nota – con questa iniziativa intende testimoniare la propria vicinanza a coloro che in questi momenti si trovano a vivere un contesto di isolamento forzato. Talvolta la condizione di fragilità rischia di aggravarsi per un sentimento di solitudine percepito come emarginazione sociale”. “I servizi di carità non sono in quarantena, perno fondamentale è l’intenzione di offrire un segno di fraternità, di vicinanza, di amicizia”, conclude la nota, evidenziando che “la fantasia della carità promossa da Caritas ha dato vita a un caffè per gli abitanti, da bere insieme quale segno di condivisione e fratellanza”.