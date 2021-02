Diocesi: mons. Milito (Oppido-Palmi), nel Sinodo “rinforzeremo il fermo rifiuto di ogni tipo di criminalità e di ogni inaccettabile connivenza con la ‘ndrangheta”

“Nei nostri lavori avremo davanti agli occhi la premurosa sollecitudine per i poveri e i lontani, la costante attenzione per la famiglia, i minori e i giovani, senza mai dimenticare la premurosa cura del creato e la vicinanza della Chiesa per il mondo della scuola, del lavoro, della cultura e della politica”. Lo ha detto mons. Francesco Milito, vescovo di Oppido Mamertina-Palmo, aprendo la IV sessione del Sinodo diocesano.

“Rinnoveremo e rinforzeremo – ha detto il presule – il fermo rifiuto di ogni tipo di criminalità e di ogni inaccettabile connivenza con la terribile piaga della ‘ndrangheta”. Il presule ha invitato a “lasciarci interpellare, per opera dello Spirito Santo dalle gioie e dalle speranze degli uomini di oggi, soprattutto dei poveri e di tutti coloro che soffrono, per annunciare loro Cristo”