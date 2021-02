Coronavirus Covid-19: diocesi Bologna, sospese tutte le iniziative in presenza

Nel territorio dell’arcidiocesi di Bologna, da sabato 27 febbraio (compreso) al 14 marzo sono da ritenersi sospese tutte le iniziative in presenza. Lo dispone la notificazione di don Roberto Parisini, segretario generale e moderatore della Curia, in conformità all’ordinanza del presidente della Regione Emilia Romagna in uscita oggi, 26 febbraio, e delle conseguenti limitazioni per ridurre il più possibile la mobilità delle persone per l’emergenza sanitaria in corso.

Il provvedimento riguarda le seguenti attività: catechismo, incontri formativi e attività di oratorio e doposcuola di tutti i gruppi parrocchiali e delle aggregazioni; riunioni di qualsiasi tipo (come incontri organizzativi e assemblee varie…); visite alle famiglie. Si ricorda anche che, “per gli spostamenti consentiti, è comunque necessaria l’autocertificazione”. Gli uffici della Curia rimarranno aperti, ma è consigliabile “limitare il più possibile l’accesso in presenza e consultarli da remoto”. Per quanto riguarda le celebrazioni liturgiche nei luoghi di culto, invece, non ci sono variazioni: resta in vigore la disciplina attualmente in corso, come definito dal Protocollo siglato il 7 maggio 2020 tra Cei e governo e dalle successive integrazioni.