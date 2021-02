Quaresima: Asti, stasera veglia per i giovani presieduta dal vescovo Prastaro

Il vescovo di Asti, mons. Marco Prastaro, presiederà nella serata di oggi, venerdì 26 febbraio, la veglia di inizio Quaresima per i giovani della diocesi. L’iniziativa, promossa dagli Uffici diocesani per la Pastorale giovanile e universitaria, sarà ospitata dalle 20.30 nella cappellania San Giuseppe Marello di via Scotti. L’incontro di raccoglimento e riflessione, a partire dal versetto biblico “Ti condurrò nel deserto e parlerò al tuo cuore” (Osea 2,16), sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube della Pastorale Giovanile di Asti.