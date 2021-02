Papa in Iraq: Patriarcato caldeo, diffusa la preghiera da recitare in vista della visita

A una settimana dal viaggio di Papa Francesco in Iraq (5-8 marzo) il Patriarcato caldeo ha diffuso una preghiera che i fedeli sono invitati a recitare quotidianamente. Questo il testo integrale: “Signore, ti affidiamo il viaggio in Iraq di Papa Francesco dal 5 marzo. Che il tuo Santo Spirito sia nei suoi gesti e parole, e nei cuori di chi lo incontra e lo ascolta, perché circolino i doni dell’incoraggiamento, della consolazione, dell’incontro tra etnie, culture e religioni diverse e l’impegno di compiere passi coraggiosi di riconciliazione e collaborazione per il bene comune. Alla Chiesa in Iraq sia donato conforto, luce e forza per non stancarsi di tessere nuovi legami di fratellanza e pace. Signore, libera l’Iraq e i Paesi del Medio Oriente, dall’odio e dalla violenza”.