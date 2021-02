San Gabriele dell’Addolorata: Itri, i passionisti danno inizio all’anno giubilare

Dopo il rinvio, causato dall’emergenza Covid-19, delle celebrazioni per il centenario della canonizzazione di san Gabriele dell’Addolorata (1920-2020), che si sarebbero dovute svolgere lo scorso anno, i riti inizieranno nei prossimi giorni sia al santuario dell’Isola del Gran Sasso, dove vengono conservate le sacre spoglie del santo, che in altre parti d’Italia e del mondo dove san Gabriele è venerato. L’anno giubilare, dietro concessione del Santo Padre, Papa Francesco, si concluderà il 27 febbraio 2022.

Numerose le celebrazioni e le manifestazioni nelle comunità passioniste di tutto il mondo. Anche ad Itri la ricorrenza annuale della festa liturgica di San Gabriele sarà l’occasione per dare inizio ai riti per il centenario. Il triduo di preparazione si svolgerà nei giorni 25-26-28 febbraio: alle 7, il rosario; alle 7.30 la messa con una breve riflessione sulla parola di Dio. Nel pomeriggio, alle 16.30, il rosario con i pensieri spirituali di san Gabriele e, alle 17, la messa con riflessioni sulla santità. Sabato 27 febbraio, alle 7, il Rosario e ricordo del transito di san Gabriele. Alle 7.30, la messa. Nel pomeriggio, alle 16.30, il rosario con i pensieri spirituali del santo, i primi vespri della seconda domenica di Quaresima e, alle 17, la messa prefestiva. Domenica, 28 febbraio, in programma alle 7.30 il rosario e alle 8 la messa solenne; mentre nel pomeriggio, alle 16.30, il rosario e alle 17 la messa solenne con l’atto di consacrazione della gioventù a San Gabriele. “Chiediamo a San Gabriele dell’Addolorata la grazia della nostra conversione e una speciale protezione per tutti i giovani d’Italia e del mondo, che necessitano di particolare cura ed attenzione”, dichiara il passionista padre Antonio Rungi.