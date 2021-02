Formazione: Facoltà Auxilium, domani un convegno su Università e “rinascimento africano”

Come formare i giovani del continente africano a un nuovo spirito scientifico? A questa domanda intende rispondere un convegno online in programma domani, 25 febbraio, dalle 17.30, promosso dalla Pontificia Facoltà di Scienze dell’educazione Auxilium di Roma. “Quale Università per un ‘Rinascimento’ africano” è il titolo dell’evento, che si concentra sull’attualità del pensiero del teologo e sociologo camerunense Jean-Marc Ela rispetto al processo di riforma universitaria in corso nel continente africano. “Ela invita a una riconciliazione tra le conoscenze accademiche e la sapienza millenaria delle comunità locali – afferma Silvia Melandri, curatrice del volume ‘Quale formazione scientifica per un rinascimento africano?’, appena uscito per i tipi di Las –, a una collaborazione tra il ricercatore e ‘la gente dal basso’, che non è priva di risorse ma possiede ingegnosità, creatività e spirito di iniziativa”. All’appuntamento, introdotto dalla preside della Facoltà Auxilium Piera Ruffinatto, intervengono Mahougnon Venance Sinsin dell’Università Pontificia Salesiana di Roma e il salesiano don Alphonse Owoudou, consigliere regionale per l’Africa-Madagascar, moderati da Martha Séïde della Facoltà Auxilium. Spiegano dalla Facoltà: “Secondo Ela, un’attitudine all’apertura mentale renderà i giovani laureati capaci di lavoro in rete, in un’ottica inclusiva, interculturale e transdisciplinare e il senso etico li spingerà a porre l’attività scientifica al servizio del bene comune”. La diretta streaming, in italiano e francese, viene trasmessa sul canale YouTube della Facoltà Auxilium.