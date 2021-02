Quaresima: Bologna, ogni mercoledì fino al 23 marzo in streaming un momento di preghiera con il card. Zuppi

Nei mercoledì di Quaresima, dalle ore 19.30 alle ore 20.00, l’arcivescovo di Bologna, card. Matteo Zuppi, presiederà un momento di riflessione, preghiera e testimonianza in diretta streaming. Gli appuntamenti, oggi 24 febbraio, il 3, 10, 17 e 23 marzo, saranno trasmessi sul sito dell’arcidiocesi www.chiesadibologna.it e sulla pagina YouTube di “12Porte”.

“Quest’anno – afferma mons. Stefano Ottani, vicario generale per la Sinodalità – l’arcivescovo ci invita a raccoglierci con lui ogni mercoledì per metterci in ascolto della Parola di Dio e delle testimonianze che ci aiutano a trovare la strada buona. Ne abbiamo già fatto esperienza e ci siamo resi conto di come sia importante saperci l’unica Chiesa guidata dal pastore che il Signore ci ha donato per camminare insieme, per fare anche di questo periodo di pandemia un tempo di grazia, giorno favorevole alla nostra conversione per la vita del mondo”.