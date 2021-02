Diocesi: Perugia, nuovo Consiglio direttivo e nuovo percorso didattico-musicale all’Istituto Frescobaldi

L’istituto musicale diocesano “Girolamo Frescobaldi” di Perugia si rinnova. La scuola ha da pochi giorni il suo nuovo Consiglio direttivo nominato dalla Curia arcivescovile. Nuovo direttore, il maestro Guido Arbonelli, affiancato dal vice direttore il maestro Franco Radicchia e dai consiglieri Teresa Agostinelli, Cinzia Violetti e don Francesco Verzini, liturgista diocesano. Il nuovo Consiglio si è già insediato dettando un nuovo percorso didattico-musicale destinato ai giovani e non, ricevendo l’incoraggiamento e l’augurio di “buon lavoro” dal card. Gualtiero Bassetti.

Sono previsti i consueti corsi di strumenti d’orchestra e di canto operistico, con particolare attenzione a ciò che afferisce alla musicale sacra e liturgica. Molteplici, inoltre, le novità a partire dalle percussioni moderne, canto moderno e corsi di jazz, body percussion dedicato a tutte le età, il canto gregoriano e la polifonia liturgica, la propedeutica dedicata ai bambini dai 3 ai 6 anni, la musicoterapia come benessere dell’individuo, l’approfondimento e la divulgazione di tematiche musicali, come la formazione allo spirito della liturgia per aiutare ad armonizzare la musica ed il canto con la ritualità cristiana. L’Istituto “G. Frescobaldi”, poi, dispone di aule per prove di gruppi e per studio; l’“Auditorium Marianum” sarà reso fruibile per chi vorrà cimentarsi in concerti o prove per esami. In tal senso, è già in atto il rinnovo dei locali anche con l’applicazione di opere d’arte donate da artisti umbri. L’associato avrà a disposizione una “card” che prevede l’uso dei locali a prezzi convenzionati, partecipazione a concerti nell’Auditorium stesso, organizzazione di concerti presso scuole, concerti gratis organizzati dal Consiglio direttivo riguardanti manifestazioni corali e strumentali, commemorazioni, concerti e classe di organo, esibizioni e collaborazione con le scuole a orientamento musicale del circondario perugino, partecipazione a master estivi tenuti da docenti di chiara fama a prezzi convenzionati, concorso per “piccolissimi”, realizzazione di filmati attinenti alla promozione dell’esecutore.