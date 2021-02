Diocesi: Asti, al via stasera gli incontri della Scuola popolare. Apertura con Balduzzi

Prende il via stasera, ad Asti, la nuova edizione della Scuola popolare, il ciclo di appuntamenti di approfondimento e riflessione organizzato dalla parrocchia Nostra Signora di Lourdes in collaborazione con il Progetto culturale della diocesi e la Pastorale sociale del lavoro.

“Con una formula totalmente innovativa dettata dalla contingenza sanitaria, che la Chiesa locale sta vivendo con forte senso di responsabilità, la Scuola popolare – spiega una nota – si conferma così uno spazio di confronto quanto mai attuale: con questo criterio, informativo e formativo, l’incontro rappresenta un’opportunità da cogliere per continuare, in modalità on line, la positiva esperienza di crescita culturale offerta alla collettività”.

Il primo incontro, in programma stasera alle 21, vedrà come relatore Renato Balduzzi, ordinario di Diritto costituzionale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, che terrà una relazione sul tema “Il desiderio di una buona politica, alla luce della Costituzione”. Il 1° marzo sarà la volta dell’insegnate e psicologa Manuela Carelli che parlerà su “La didattica a distanza. Può diventare uno strumento efficace nell’emergenza?”. Il 12 aprile spazio a Sergio Belardinelli, professore ordinario di Sociologia dei processi culturali e comunicativi all’Università di Bologna, che si soffermerà su “Poche culle in Italia. Cosa ostacola veramente lo sviluppo demografico?”. Nell’incontro del 17 maggio si parlerà della qualità dei mezzi di informazione (il pluralismo è sinonimo di qualità?) con l’associazione giornalismo costruttivo, mentre a chiudere il ciclo di incontri, il 7 giugno, sarà dedicata ad una tavola rotonda sul Recovery fund con Mario Fassio, docente di Economia, e Giulia Macagno, esperta di sviluppo urbano sostenibile.

Gli incontri inizieranno alle 21 sulla piattaforma Webex.