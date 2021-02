Argentina: presentato report sull’esperienza degli Hogar de Cristo. Per il futuro maggiori risposte a donne con figli, occupazione e prevenzione dipendenze

(Foto: Università cattolica argentina)

Un approccio globale che funziona, dati alla mano. Lo rivela il report “Valutazione dell’impatto integrale dei centri di quartiere Hogar de Cristo”, frutto di una ricerca condotta insieme dalla Pontificia Università Cattolica dell’Argentina, da Caritas Argentina e dalla Famiglia grande Hogar de Cristo. Nelle sei dimensioni analizzate – soddisfazione dei bisogni primari, salute, relazioni, situazione giudiziaria, istruzione e lavoro – il 94% ha migliorato la propria alimentazione, il 50% la propria situazione abitativa, il 90% la cura della persona, il 79% ha ridotto la frequenza dei consumi, il 64% ha migliorato la propria autostima e il 56% il rapporto con l’ambiente, il 64% ha aumentato l’interesse per lo studio, il 44% ha migliorato la propria situazione economica.

Per il futuro, ha commentato Ann Elizabeth Mitchell, docente di Economia all’Università del Maryland e alla Pontifica Università Cattolica dell’Argentina, presentando ieri il report, “è evidente la necessità di sviluppare proposte di accompagnamento specifiche per le donne, soprattutto nell’istruzione e nel lavoro, e di offrire spazi migliori dove possano essere accolte insieme con i loro figli. Inoltre, è necessario compiere progressi nella progettazione di politiche occupazionali che tengano conto delle traiettorie di vita dei giovani che frequentano gli Hogar de Cristo. Infine, la visione complessiva applicata in questa ricerca rivela l’interconnessione tra le molteplici dimensioni della vita e la necessità di sviluppare politiche per la prevenzione e la cura delle dipendenze e altre forme di accompagnamento alle famiglie che vivono nei quartieri popolari”.

Inoltre, la sociologa Ana Clara Camarotti ha auspicato che in questi centri di quartieri venga maturata una propria capacità di lettura dei dati e dei fenomeni, “sviluppando una piattaforma che possa essere usata in tutte le strutture”.