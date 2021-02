Diocesi: Adria-Rovigo, “gioia e riconoscenza al Signore” per suor Baseggio venerabile

La diocesi di Adria-Rovigo ha accolto con “gioia e riconoscenza al Signore” la notizia dell’autorizzazione da parte di Papa Francesco alla Congregazione per le cause dei Santi a promulgare il decreto di venerabilità della rodigina suor Maria Felicita Fortunata Baseggio (al secolo Anna Clara Giovanna), monaca dell’Ordine di Sant’Agostino. Attraverso questo decreto, il Papa, attraverso la Congregazione, riconosce alla religiosa nata a Ferrara il 5 maggio 1752 e morta a Rovigo l’11 febbraio 1829 di aver esercitato in grado “eroico” le virtù cristiane.

Il cammino verso la canonizzazione della religiosa agostiniana, morta “in fama di santità” e le cui spoglie sono conservate nella cappella delle Suore Ancelle della Santissima Trinità a Rovigo, era iniziato in città con l’apertura, da parte del vescovo di allora, mons. Martino Gomiero, dell’inchiesta diocesana. Era stata nominata una Commissione storica con il compito di raccogliere tutti i documenti sulla candidata e due censori teologi avevano valutato se vi fosse qualcosa di contrario alla fede o alla morale. L’inchiesta diocesana si era conclusa il 17 marzo 2007 sotto la guida del vescovo, mons. Lucio Soravito de Franceschi, e tutta la documentazione venne consegnata alla Congregazione per le Cause dei Santi. Ora, ricevuto il giudizio positivo da parte dei teologi e, successivamente, dei vescovi e dei cardinali della Congregazione, il Papa ha autorizzato il decreto sull’eroicità delle virtù della serva di Dio e, così, è stata dichiarata sabato scorso venerabile. Ora, per la beatificazione, sarà necessario dimostrare un miracolo per intercessione della venerabile.