Quaresima: Tortona, da stasera le catechesi di mons. Viola sul Vangelo della domenica

Prendono il via nella serata di oggi, mercoledì 24 febbraio, le catechesi quaresimali proposte dal vescovo di Tortona, mons. Vittorio Francesco Viola. Le riflessione, incentrate sul Vangelo della domenica, saranno trasmesse in diretta streaming dalla cattedrale di Santa Maria Assunta e San Lorenzo ogni mercoledì (ore 21) fino al 24 marzo su www.diocesitortona.it, www.radiopnr.it e www.ilpopolotortona.it. Inoltre sarà possibile seguire gli appuntamenti anche in diretta streaming sulle pagine Facebook dei media diocesani, su RadioPNR (Fm 96.400 Hz) e in streaming audio tramite l’app di RadioPNR.