Coronavirus Covid-19: vescovi irlandesi, “una vaccinazione sicura ed efficace aspetto essenziale nella prevenzione”

Aderire con convinzione ai programmi di vaccinazione attualmente in atto nella Repubblica d’Irlanda e nell’Irlanda del Nord perché “una vaccinazione sicura ed efficace è un aspetto essenziale nella prevenzione della malattia”. È l’invito lanciato oggi al popolo irlandese dal Consiglio per la sanità della Conferenza episcopale ricordando che anche la Congregazione per la dottrina della fede ha rivolto un appello simile a tutti i cattolici del mondo. Sostenere il programma di vaccinazione – scrivono oggi i vescovi irlandesi – significa agire “non solo per il proprio bene, ma per la protezione della vita e della salute di coloro che sono vulnerabili e per il bene comune dell’umanità”. I vaccini aiutano oggi a tornare “alla normalità il prima possibile in termini di lavoro, istruzione, pratica religiosa e attività sportive e ricreative”. Molte sono le persone che, sia al Nord sia al Sud, hanno già ricevuto il vaccino. Al momento, il gruppo a cui è stata data la priorità nella Repubblica d’Irlanda sono le persone over 70 anni mentre nell’Irlanda del Nord gli over 65 anni e le persone clinicamente vulnerabili. Da qui l’appello dei vescovi perché si continui sulla strada intrapresa: “Incoraggiamo tutte le parrocchie e il personale della Chiesa a promuovere questo programma e ad incoraggiare i parrocchiani anziani, i parenti e i vicini a sfruttare l’opportunità per proteggere la loro salute e la salute dell’intera comunità”.