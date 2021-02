Eurostat: “cresce l’età media delle donne al primo parto”. Italia in cima alla lista con 31,3 anni. Bulgaria e Romania inferiori ai 27

L’età media delle donne nell’Ue “al momento del parto del primo figlio sta gradualmente aumentando” e si attesta a 29,4 anni nel 2019. “L’età media è aumentata in tutti gli Stati membri dell’Ue durante questo periodo, anche se in misura diversa”. La variazione maggiore – si legge in un comunicato che riferisce una ricerca di Eurostat – si è verificata in Estonia, dove l’età media è aumentata di 1 anno, da 27,2 anni nel 2015 a 28,2 anni nel 2019, seguita da Lituania e Lussemburgo (entrambe +0,9 anni). Nello stesso periodo, le variazioni più piccole sono state registrate in Slovacchia (+0,1 anni) e Slovenia (+0,2). Eurostat sta raccogliendo una grande varietà di dati relativi alla demografia in Europa, che coprono aree come popolazione, età, fertilità, matrimoni e divorzi. Eurostat riferisce dunque che l’età delle donne al primo parto varia da 26,3 in Bulgaria a 31,3 in Italia. “Nel 2019, l’età della madre al primo parto era superiore a 31 anni in tre Stati membri dell’Ue: Italia (31,3 anni), Spagna e Lussemburgo (entrambi 31,1 anni). Al contrario, in due Stati membri l’età media in cui le donne hanno avuto il primo figlio era inferiore a 27 anni: Bulgaria (26,3 anni) e Romania (26,9 anni)”.