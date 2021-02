Diocesi: Potenza, la Caritas riceve 150 buoni spesa dal Rotary per le famiglie in difficoltà

Tremila euro in buoni spesa per le famiglie in condizioni disagiate del territorio dell’arcidiocesi di Potenza-Muro Lucano-Marsiconuovo sono stati donati dal Rotary Club Potenza e dal Rotary Potenza Torre Guevara alla Caritas diocesana. Un ulteriore contributo di 1.500 euro è stato offerto per particolari situazioni di povertà e per alcune necessità delle parrocchie. Ad accogliere il contributo dalla delegazione degli enti donatori è stato l’arcivescovo di Potenza, mons. Salvatore Ligorio, che afferma: “Promuoviamo la dignità della persona umana, allertiamo gli altri affinché in rete possiamo affrontare il problema che si è acutizzato con la emergenza sanitaria e che non finirà oggi, purtroppo. È indispensabile creare una cultura di prossimità, nei confronti di chi ha bisogno e sostenere le azioni volte al bene, come un vero moltiplicatore”. Alle parole dell’arcivescovo fa eco la responsabile della promozione della Caritas diocesana, Marina Buoncristiano: “Le cifre dell’ultimo bimestre 2020 sulla povertà non lasciano presagire un orizzonte luminoso. È necessario però andare oltre l’assistenzialismo e promuovere condizioni di benessere. Le parrocchie della diocesi sono molto attive in questo senso, con accompagnamenti diversificati e personalizzati”. “Le nuove povertà – aggiunge Antonello Berardi, presidente del Rotary Club Potenza – esistono e si sono acuite in conseguenza dell’emergenza sanitaria, andando a interessare anche le fasce medie. Proviamo a dare un piccolo contributo per alleggerire i disagi”.