Diocesi: Firenze, in cattedrale le meditazioni del card. Betori con la musica sacra di Corteccia

Tornano le meditazioni quaresimali dell’arcivescovo di Firenze, il card. Giuseppe Betori, promosse dall’Opera di Santa Maria del Fiore, che quest’anno si terranno in cattedrale, ogni giovedì, con inizio alle 19, dal 25 febbraio al 18 marzo 2021.

Quattro incontri spirituali, occasioni di contemplazione e di riflessione, accompagnati dalla musica sacra del fiorentino Francesco Corteccia (1502 – 1571), a cura del maestro Gabriele Giacomelli.

“La Passio Domini nostri Iesu Christi secundum Ioannem di Corteccia – afferma il card. Betori – ci accompagnerà in un viaggio spirituale alla scoperta dell’amore attraverso la contemplazione della Croce”. Al noto musicologo fiorentino Mario Fabbri si deve la scoperta, nell’archivio musicale dell’Opera di Santa Maria del Fiore nel 1970, della Passione in programma e la sua attribuzione a Corteccia; sarà proprio l’edizione della partitura da lui approntata a essere riproposta. Le esecuzioni, a commento musicale delle letture e delle meditazioni, coinvolgeranno la Cappella musicale della basilica di San Lorenzo di Firenze, diretta da Umberto Cerini (25 febbraio), il Coro Euphonios diretto da Elia Orlando (4 marzo), “I Musici del Gran Principe” diretti da Samuele Lastrucci (11 marzo) e la Cappella musicale della cattedrale di Santa Maria del Fiore, diretta dal maestro Michele Manganelli (18 marzo).