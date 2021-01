Settimana preghiera unità cristiani: Padova, lunedì la conclusione con la messa presieduta dal vescovo Cipolla nel santuario di San Leopoldo

Si conclude lunedì la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, il cui tema quest’anno è stato tratto dal Vangelo di Giovanni: “Rimanete nel mio amore: produrrete molto frutto” (Cfr Gv 15,5-9) .

In questa settimana, si sono svolti a Padova alcuni appuntamenti di approfondimento e di preghiera, e ogni giorno nel santuario di San Leopoldo, alle ore 18.30 nei giorni feriali e alle ore 18 il sabato e la domenica, si è celebrata l’Eucaristia con le intenzioni della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani.

Domani alle 18 la celebrazione eucaristica sarà presieduta da mons. Giovanni Brusegan e vi parteciperanno il Movimento dei focolari, l’Associazione cattolica operatori sanitari, il Movimento apostolico ciechi, il Centro volontari della sofferenza, l’Unitalsi, il Movimento per la vita, l’Associazione Murialdo e l’Associazione “Figli in cielo”.

Domenica 24 gennaio, alle 18, a presiedere la messa sarà da don Stefano Manzardo (assistente diocesano dell’Azione cattolica). Parteciperanno Azione cattolica e Meic-Movimento ecclesiale di impegno culturale.

Chiude la settimana, lunedì 25 gennaio, alle 18.30 la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo di Padova, mons. Claudio Cipolla. Parteciperanno Comunione e liberazione, Cursillos di cristianità, Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII e Movimento carismatico di Assisi.