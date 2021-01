Domenica della Parola di Dio: San Marino, il 24 gennaio mons. Turazzi presiede la messa nella chiesa dei Santi Pietro, Marino e Leone

“La Parola non è una filosofia e neppure una religione, la Parola è Dio stesso che agisce in chi crede e rende Chiesa, comunità, famiglia: una grande sfida”. Lo afferma il vescovo di San Marino-Montefeltro, nell’imminenza della Domenica della Parola che verrà celebrata per volere di Papa Francesco il 24 gennaio. Nell’occasione, mons. Turazzi presiederà alle 11 la celebrazione eucaristica preparata dall’Ufficio liturgico diocesano. La messa, ospitata nella chiesa dei Santi Pietro, Marino e Leone (San Marino Città-Murata), sarà trasmessa in diretta da San Marino Rtv.

In preparazione alla Domenica della Parola sono trasmessi dall’Ufficio catechistico diocesano tre video sulla Parola di Dio (reperibili sul sito web e sui canali YouTube e Facebook della diocesi di San Marino-Montefeltro, da ieri a sabato 23 gennaio, alle 20.45).

La Domenica della Parola viene celebrata nel contesto della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani: “Non è una mera coincidenza – puntualizza il vescovo –, ma indica un cammino da perseguire alla luce della Sacra Scrittura”. In questo solco, una preghiera ecumenica è in programma per lunedì 25 gennaio, alle 18.30 nella basilica del Santo Marino, sul tema “L’unità: un cammino da perseguire alla luce della Sacra Scrittura”. L’appuntamento, coordinato dall’Ufficio ecumenismo della diocesi, vedrà la partecipazione di mons. Andrea Turazzi, di don Viktor Dvykalyuk, cattolico di rito bizantino, di padre Stefan Rzvan Damaschin, ortodosso della Chiesa rumena, e di Jonathan Simone Benatti, Chiesa evangelica valdese di Rimini.