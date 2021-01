Diocesi: Cosenza-Bisignano, il 24 gennaio messa per i giornalisti. Presiede mons. Nolè

“Nel cambio epocale che stiamo vivendo, in un tempo che ci obbliga alla distanza sociale a causa della pandemia, la comunicazione può rendere possibile la vicinanza necessaria per riconoscere ciò che è essenziale e comprendere davvero il senso delle cose”. Con questa motivazione l’Ufficio diocesano per comunicazioni sociali di Cosenza-Bisignano organizza, il 24 gennaio, alle ore 11, una celebrazione eucaristica per i giornalisti, nella memoria di San Francesco di Sales. La messa, presieduta dall’arcivescovo, mons. Francesco Nolè, avrà come tema quello scelto dal Santo Padre per la Giornata delle comunicazioni sociali 2021. Ha assicurato la sua presenza il presidente dell’Ordine dei giornalisti per la Calabria, Giuseppe Soluri.